Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кількість загиблих громадян України в Ізраїлі зросла до 13 – Зеленська

Тетяна ОлійникВівторок, 17 жовтня 2023, 20:26
Кількість загиблих громадян України в Ізраїлі зросла до 13 – Зеленська
Олена Зеленська. Фото - ОП

Перша леді Олена Зеленська у розмові з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог повідомила, що станом на 17 жовтня підтверджено загибель 13 громадян України в Ізраїлі.

Джерело: повідомлення від Офісу президента

Пряма мова Зеленської: "Ми відчуваємо ваш біль, біль кожної родини в Ізраїлі. Українці в усіх куточках нашої держави висловлюють підтримку народу Ізраїлю, і я хочу донести це до вас. Наші військові записали відео на підтримку ізраїльського народу. Ці та багато інших проявів солідарності підтверджують, наскільки наші народи близькі і в радості, і в горі".

Реклама:

Деталі: Зеленська зазначила, що ідентифікація тіл триває, дані змінюються щодня. Відомо про пораненого хлопчика, мати якого загинула від рук терористів. Дитині надається медична та психологічна допомога.

Також наразі евакуйовано 436 українських громадян.

Теми: Ізраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Ізраїль
Прем’єр Чехії: Майбутнє західної цивілізації поставлено на карту в Україні та Ізраїлі
Шольц летить до Ізраїлю: застеріг Іран та "Хезболлу" від втручання у конфлікт
Макрон анонсував поїздку на Близький Схід найближчим часом
Останні новини
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
Усі новини...
Реклама: