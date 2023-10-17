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Кількість загиблих громадян України в Ізраїлі зросла до 13 – Зеленська

Тетяна ОлійникВівторок, 17 жовтня 2023, 20:26
Кількість загиблих громадян України в Ізраїлі зросла до 13 – Зеленська
Олена Зеленська. Фото - ОП

Перша леді Олена Зеленська у розмові з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог повідомила, що станом на 17 жовтня підтверджено загибель 13 громадян України в Ізраїлі.

Джерело: повідомлення від Офісу президента

Пряма мова Зеленської: "Ми відчуваємо ваш біль, біль кожної родини в Ізраїлі. Українці в усіх куточках нашої держави висловлюють підтримку народу Ізраїлю, і я хочу донести це до вас. Наші військові записали відео на підтримку ізраїльського народу. Ці та багато інших проявів солідарності підтверджують, наскільки наші народи близькі і в радості, і в горі".

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Деталі: Зеленська зазначила, що ідентифікація тіл триває, дані змінюються щодня. Відомо про пораненого хлопчика, мати якого загинула від рук терористів. Дитині надається медична та психологічна допомога.

Також наразі евакуйовано 436 українських громадян.

Теми: Ізраїль
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