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Число погибших граждан Украины в Израиле выросло до 13 - Зеленская

Татьяна ОлейникВторник, 17 октября 2023, 20:26
Число погибших граждан Украины в Израиле выросло до 13 - Зеленская
Елена Зеленская. Фото - ОП

Первая леди Елена Зеленская в разговоре с первой леди Израиля Михаль Герцог сообщила, что на 17 октября подтверждена гибель 13 граждан Украины в Израиле.

Источник: сообщение от Офиса президента

Прямая речь Зеленской: "Мы чувствуем вашу боль, боль каждой семьи в Израиле. Украинцы во всех уголках нашего государства выражают поддержку народу Израиля, и я хочу донести это до вас. Наши военные записали видео в поддержку израильского народа. Эти и многие другие проявления солидарности подтверждают, насколько наши народы близки и в радости, и в горе.

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Детали: Зеленская отметила, что идентификация тел продолжается, данные меняются каждый день. Известно о раненом мальчике, мать которого погибла от рук террористов. Ребенку оказывается медицинская и психологическая помощь.

Также эвакуированы 436 украинских граждан.

Темы: Израиль
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