Рішення про передачу Україні ATACMS США ухвалили серпні – Politico

Білий дім ухвалив остаточне рішення про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS 30 серпня, а відправили їх у межах пакета військової допомоги оголошеного 21 вересня.

Джерело: Politico з посиланням на двох поінформованих співрозмовників пише видання; "Європейська правда"

Деталі: Дискусія про надання ATACMS розгорілась у Білому домі в липні, коли радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван доручив розглянути варіанти додаткового озброєння, яке допомогло б Україні уражати вразливі цілі в російському тилу.

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23 серпня підлеглі Саллівана запропонували надати Україні модифікацію ракет ATACMS із касетною частиною APAM, позаяк Штати вже почали тоді передавати касетні боєприпаси, а Пентагон, який не хотів допустити дефіциту далекобійної зброї, не включив цю модифікацію в оборонне планування.

28 серпня радник Байдена з нацбезпеки розпорядився внести пропозицію до порядку денного зустрічі високопосадовців Білого дому, відповідальних за національну безпеку. Це засідання відбулось 30 серпня, й тоді рішення надати APAM було схвалене.

Джерела Politico кажуть, що США тримало рішення в таємниці, аби зберегти елемент несподіванки для Росії – бо інакше вона могла перемістити склади техніки й боєприпасів далі за лінію фронту, поза межами досяжності ракет.

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Про рішення надати ATACMS Джо Байден поінформував Володимира Зеленського під час зустрічі в Білому домі 21 вересня. Тоді ж США оголосили про пакет військової допомоги Україні, де далекобійні ракети фігурували як "касетні боєприпаси".

У Білому домі, пише Politico, cподіваються, що ATACMS допоможуть підважити будь-яку військову перевагу Росії на полі бою та виграти час для відвоювання Києвом додаткової території. Водночас США досі вимагають, аби Україна не застосовувала ці ракети на території РФ.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок підтвердив, що українські сили використали американські далекобійні ракети ATACMS.