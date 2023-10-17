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Решение о передаче Украине ATACMS США приняли августе – Politico

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 17 октября 2023, 21:57
Решение о передаче Украине ATACMS США приняли августе – Politico
фото - getty images

Белый дом принял окончательное решение о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS 30 августа, а отправили их в рамках пакета военной помощи объявленного 21 сентября.

Источник: Politico со ссылкой на двух информированных собеседников пишет издание; "Европейская правда"

Детали: Дискуссия о предоставлении ATACMS разгорелась в Белом доме в июле, когда советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан поручил рассмотреть варианты дополнительного вооружения, которое помогло бы Украине поражать уязвимые цели в российском тылу.

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23 августа подчиненные Салливана предложили предоставить Украине модификацию ракет ATACMS с кассетной частью APAM, так как Штаты уже начали тогда передавать кассетные боеприпасы, а Пентагон, который не хотел допустить дефицита дальнобойного оружия, не включил эту модификацию в оборонное планирование.

28 августа советник Байдена по нацбезопасности распорядился внести предложение в повестку дня встречи высокопоставленных чиновников Белого дома, ответственных за национальную безопасность. Это заседание состоялось 30 августа, и тогда решение предоставить APAM было одобрено.

Источники Politico говорят, что США держали решение в тайне, чтобы сохранить элемент неожиданности для России – иначе она могла переместить склады техники и боеприпасов дальше за линию фронта, за пределами досягаемости ракет.

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О решении предоставить ATACMS Джо Байден проинформировал Владимира Зеленского во время встречи в Белом доме 21 сентября. Тогда же США объявили о пакете военной помощи Украине, где дальнобойные ракеты фигурировали как "кассетные боеприпасы".

В Белом доме, пишет Politico, надеются, что ATACMS помогут подорвать любое военное преимущество России на поле боя и выиграть время для отвоевания Киевом дополнительной территории. В то же время США до сих пор требуют, чтобы Украина не применяла эти ракеты на территории РФ.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник подтвердил, что украинские силы использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Темы: помощь УкраинеСШАATACMSоружие
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