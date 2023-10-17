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ЗМІ: Іноземцями, які викинули прапор України в Литві, виявились угорці

Тетяна ОлійникВівторок, 17 жовтня 2023, 23:17
ЗМІ: Іноземцями, які викинули прапор України в Литві, виявились угорці
Ілюстративне фото: DW

Затримані напередодні у Литві іноземці, які осквернили український прапор, приїхали з Угорщини – у місті Каунас вони хотіли відвідати відбірковий матч чемпіонату Європи з футболу.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Литовські ЗМІ напередодні повідомили про затримання чотирьох людей, які ввечері в неділю несли український прапор, після чого поклали у сміттєвий бак дерев'яним держаком догори і, плюнувши на нього, пішли геть.

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Тоді не уточнювалось, громадянами якої країни вони є. Але міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто наступного дня повідомив про арешт і затримання "кількох уболівальників" у Литві – без додаткових подробиць.

Але виданню RTL Híradó вдалось з’ясувати, що ці два повідомлення між собою пов’язані.

Воно стверджує, що литовська влада заарештувала шістьох уболівальників із Угорщини, одного з яких одразу ж відпустили. Інших узяли під варту, оскільки записи з камер відеоспостереження підтвердили, що вони сплюндрували українські прапори.

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Наразі всіх угорських громадян у Литві відпустили з-під варти. Їм загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до двох років.

Минулого року, нагадаємо, Хар’юський повітовий суд Естонії засудив чоловіка, який топтав український прапор, до трьох місяців ув'язнення, які замінили виправними роботами.

Теми: ЛитваУгорщина
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