СМИ: Иностранцами, выбросившими флаг Украины в Литве, оказались венгры

Задержанные накануне в Литве иностранцы, которые оскверняли украинский флаг, приехали из Венгрии – в городе Каунас они хотели посетить отборочный матч чемпионата Европы по футболу.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Литовские СМИ накануне сообщили о задержании четырех человек, которые вечером в воскресенье несли украинский флаг, после чего положили в мусорный бак деревянным древком вверх и, плюнув на него, ушли.

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Тогда не уточнялось, гражданами какой страны они являются. Но министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на следующий день сообщил об аресте и задержании "нескольких болельщиков" в Литве – без дополнительных подробностей.

Но изданию RTL Híradó удалось выяснить, что эти два сообщения между собой связаны.

Оно утверждает, что литовские власти арестовали шестерых болельщиков из Венгрии, одного из которых сразу же отпустили. Других взяли под стражу, поскольку записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что они осквернили украинские флаги.

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Сейчас всех венгерских граждан в Литве отпустили из-под стражи. Им грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

В прошлом году, напомним, Харьюский уездный суд Эстонии приговорил мужчину, который топтал украинский флаг, к трем месяцам заключения, которые заменили исправительными работами.