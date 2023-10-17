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Шольц через повітряну тривогу в Ізраїлі ліг на землю та став свідком вибухів

Тетяна ОлійникВівторок, 17 жовтня 2023, 23:35
Шольц через повітряну тривогу в Ізраїлі ліг на землю та став свідком вибухів
фото - bild

Делегація канцлера ФРН Олафа Шольца через повітряну тривогу в Тель-Авіві була змушена зійти з літака і лягти на землю.

Джерело: видання Bild, німецька репортерка Сара Сіверт в соцмережі Х

Деталі: Як повідомляє видання, перед вильотом літака з делегацією канцлера з Ізраїлю в аеропорту Бен-Гуріон спрацювала повітряна тривога. Усім пасажирам довелося вийти і лягти на злітну смугу задля безпеки.

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Після цього Шольца відвезли до сховища. Втім він став свідком двох вибухів від ППО.  

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Потім літак та авто перевірили. Після цієї тимчасової евакуації рейс вирушив з Тель-Авіва до Каїра.

Як пише видання, канцлер Німеччини став першим главою уряду, який відвідав Ізраїль після нападу ХАМАС 7 жовтня. Під час свого візиту він висловив свою непохитну солідарність із Ізраїлем.

Передісторія:

  • Канцлер ФРН Олаф Шольц перед відльотом до Ізраїлю застеріг владу Ірану, а також підтримуваний Тегераном ліванський радикальний рух "Хезболла" від втручання у конфлікт.

Теми: ШольцНімеччинаІзраїль
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