Шольц через повітряну тривогу в Ізраїлі ліг на землю та став свідком вибухів

Делегація канцлера ФРН Олафа Шольца через повітряну тривогу в Тель-Авіві була змушена зійти з літака і лягти на землю.

Джерело: видання Bild, німецька репортерка Сара Сіверт в соцмережі Х

Деталі: Як повідомляє видання, перед вильотом літака з делегацією канцлера з Ізраїлю в аеропорту Бен-Гуріон спрацювала повітряна тривога. Усім пасажирам довелося вийти і лягти на злітну смугу задля безпеки.

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#Raketenalarm in Tel Aviv. Die Regierungsmaschine wird umgehend evakuiert. @Bundeskanzler wird in einen Schutzraum gebracht. Wir legen uns vor dem Flugzeug auf den Boden. @robinalexander_ @frautoroxel pic.twitter.com/OTWV55KUoA — Sara Sievert (@sara__si) October 17, 2023

Після цього Шольца відвезли до сховища. Втім він став свідком двох вибухів від ППО.

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Потім літак та авто перевірили. Після цієї тимчасової евакуації рейс вирушив з Тель-Авіва до Каїра.

Як пише видання, канцлер Німеччини став першим главою уряду, який відвідав Ізраїль після нападу ХАМАС 7 жовтня. Під час свого візиту він висловив свою непохитну солідарність із Ізраїлем.

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