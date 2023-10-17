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Шольц из-за воздушной тревоги в Израиле лег на землю и стал свидетелем взрывов

Татьяна ОлейникВторник, 17 октября 2023, 23:35
Шольц из-за воздушной тревоги в Израиле лег на землю и стал свидетелем взрывов
фото - bild

Делегация канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за воздушной тревоги в Тель-Авиве была вынуждена сойти с самолета и лечь на землю.

Источник: издание Bild, немецкая репортер Сара Сиверт в соцсети Х

Как сообщает издание, перед вылетом самолета с делегацией канцлера из Израиля в аэропорту Бен-Гурион сработала воздушная тревога. Всем пассажирам пришлось выйти и лечь на взлетную полосу для безопасности.

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После этого Шольца отвезли в хранилище. Впрочем, он стал свидетелем двух взрывов от ПВО.

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Самолет и авто проверили. После этой временной эвакуации рейс отправился из Тель-Авива в Каир.

Как пишет издание, канцлер Германии стал первым главой правительства, посетившим Израиль после нападения ХАМАС 7 октября. Во время своего визита он выразил свою твердую солидарность с Израилем.

Предыстория:

  • Канцлер ФРГ Олаф Шольц перед отлетом в Израиль предостерег власти Ирана, а также поддерживаемое Тегераном ливанское радикальное движение "Хезболла" от вмешательства в конфликт.

Темы: ШольцГерманияИзраиль
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