Шольц из-за воздушной тревоги в Израиле лег на землю и стал свидетелем взрывов

Делегация канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за воздушной тревоги в Тель-Авиве была вынуждена сойти с самолета и лечь на землю.

Источник: издание Bild, немецкая репортер Сара Сиверт в соцсети Х

Как сообщает издание, перед вылетом самолета с делегацией канцлера из Израиля в аэропорту Бен-Гурион сработала воздушная тревога. Всем пассажирам пришлось выйти и лечь на взлетную полосу для безопасности.

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#Raketenalarm in Tel Aviv. Die Regierungsmaschine wird umgehend evakuiert. @Bundeskanzler wird in einen Schutzraum gebracht. Wir legen uns vor dem Flugzeug auf den Boden. @robinalexander_ @frautoroxel pic.twitter.com/OTWV55KUoA — Sara Sievert (@sara__si) October 17, 2023

После этого Шольца отвезли в хранилище. Впрочем, он стал свидетелем двух взрывов от ПВО.

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Самолет и авто проверили. После этой временной эвакуации рейс отправился из Тель-Авива в Каир.

Как пишет издание, канцлер Германии стал первым главой правительства, посетившим Израиль после нападения ХАМАС 7 октября. Во время своего визита он выразил свою твердую солидарность с Израилем.

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