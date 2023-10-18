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Зеленський обговорив з президентом ПАР експорт зерна і Формулу миру

"Українська правда"Середа, 18 жовтня 2023, 00:56
Зеленський обговорив з президентом ПАР експорт зерна і Формулу миру
Зеленський і Рамафоса, ілюстративне фото Getty Images

Президент України Володимир Зеленський провів тривалу телефонну розмову з лідером ПАР Сирілом Рамафосою, говорили про експорт зерна і Формулу миру.

Джерело: Зеленський у Telegram, Офіс президента

Пряма мова: "Ми констатували необхідність продовження експорту українського зерна, що критично для глобальної продовольчої безпеки".

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Деталі: Зеленський запросив ПАР взяти участь у другому саміті гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.

Сторони також обговорили реалізацію Формули миру Зеленського.

"Дуже важливо, що Південно-Африканська Республіка підтримує українську Формулу миру й готова брати участь у наступних раундах переговорів щодо її реалізації. Не менш важливо, що взаємини між Україною та ПАР відчутно нарощуються", – наголосив президент України.

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В ОП додають, що лідери обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та обговорили можливості евакуації громадян ПАР із зони конфлікту в регіоні.

Теми: ЗеленськийПАРзерноформула миру
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