Зеленский обсудил с президентом ЮАР экспорт зерна и Формулу мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный телефонный разговор с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой, говорили об экспорте зерна и Формуле мира.

Источник: Зеленский в Telegram, Офис президента

Прямая речь: "Мы констатировали необходимость продолжения экспорта украинского зерна, что критично для глобальной продовольственной безопасности".

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Детали: Зеленский пригласил ЮАР принять участие во втором саммите гуманитарной инициативы Grain from Ukraine.

Стороны также обсудили реализацию Формулы мира Зеленского.

"Очень важно, что Южно-Африканская Республика поддерживает украинскую Формулу мира и готова участвовать в следующих раундах переговоров по ее реализации. Не менее важно, что отношения между Украиной и ЮАР ощутимо наращиваются", – подчеркнул президент Украины.

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В ОП добавляют, что лидеры обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и обсудили возможности эвакуации граждан ЮАР из зоны конфликта в регионе.