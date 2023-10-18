Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский обсудил с президентом ЮАР экспорт зерна и Формулу мира

"Украинская правда"Среда, 18 октября 2023, 00:56
Зеленский обсудил с президентом ЮАР экспорт зерна и Формулу мира
Зеленский и Рамафоса, иллюстративное фото Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный телефонный разговор с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой, говорили об экспорте зерна и Формуле мира.

Источник: Зеленский в Telegram, Офис президента

Прямая речь: "Мы констатировали необходимость продолжения экспорта украинского зерна, что критично для глобальной продовольственной безопасности".

Реклама:

Детали: Зеленский пригласил ЮАР принять участие во втором саммите гуманитарной инициативы Grain from Ukraine.

Стороны также обсудили реализацию Формулы мира Зеленского.

"Очень важно, что Южно-Африканская Республика поддерживает украинскую Формулу мира и готова участвовать в следующих раундах переговоров по ее реализации. Не менее важно, что отношения между Украиной и ЮАР ощутимо наращиваются", – подчеркнул президент Украины.

ВИДЕО ДНЯ

В ОП добавляют, что лидеры обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и обсудили возможности эвакуации граждан ЮАР из зоны конфликта в регионе.

Темы: ЗеленскийЮАРзерноформула мира
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Зеленский
Зеленский подтвердил использование Украиной ракет ATACMS
Зеленский провел Ставку: есть результаты уничтожения логистики оккупантов, оружие партнеров эффективно
Работаем максимально, чтобы дать нашим воинам больше ПВО – Зеленский
Последние новости
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
Все новости...
Реклама: