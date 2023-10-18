Зеленский обсудил с президентом ЮАР экспорт зерна и Формулу мира
Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный телефонный разговор с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой, говорили об экспорте зерна и Формуле мира.
Источник: Зеленский в Telegram, Офис президента
Прямая речь: "Мы констатировали необходимость продолжения экспорта украинского зерна, что критично для глобальной продовольственной безопасности".
Детали: Зеленский пригласил ЮАР принять участие во втором саммите гуманитарной инициативы Grain from Ukraine.
Стороны также обсудили реализацию Формулы мира Зеленского.
"Очень важно, что Южно-Африканская Республика поддерживает украинскую Формулу мира и готова участвовать в следующих раундах переговоров по ее реализации. Не менее важно, что отношения между Украиной и ЮАР ощутимо наращиваются", – подчеркнул президент Украины.
В ОП добавляют, что лидеры обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и обсудили возможности эвакуации граждан ЮАР из зоны конфликта в регионе.