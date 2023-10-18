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У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 18 жовтня 2023, 01:38
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
Вибух. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

У Запоріжжі до і відразу після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.

Джерело: Суспільне Запоріжжя, Повітряні сили, Укрінформ

Дослівно: "У Запоріжжі пролунав повторний звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного. Залишайтеся в укриттях".

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Деталі: О 1:32 в Запорізькій області була оголошена повітряна тривога.

О 1:34 Суспільне повідомило про звук вибуху, а в 1:36 – про повторний звук вибуху.

Також о 1:34 ПС повідомили про ракетну небезпеку у Запорізькій і Дніпропетровській областях, а згодом – і в Миколаївській та Херсонській областях.

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Оновлено: О 1:43 та в 1:49 в місті знову пролунали вибухи.

За даними Укрінформу, у Запоріжжі було чути щонайменше п'ять вибухів.

Спочатку у місті пролунало два вибухи, після чого ввімкнувся сигнал повітряної тривоги.

Теми: Запоріжжявибухповітряна тривога
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