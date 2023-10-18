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В Запорожье прогремели взрывы – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 18 октября 2023, 01:38
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
Взрыв. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

В Запорожье до и сразу после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы.

Источник: Суспільне Запорожье, Воздушные силы, Укринформ

Дословно: "В Запорожье раздался повторный звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспільного. Оставайтесь в укрытиях".

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Детали: В 1:32 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

В 1:34 Суспільне сообщило о звуке взрыва, а в 1:36 – о повторном звуке взрыва.

Также в 1:34 ВС сообщили о ракетной опасности в Запорожской и Днепропетровской областях, а позже – в Николаевской и Херсонской областях..

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Обновлено: В 1:43 и в 1:49 в городе снова прогремели взрывы.

По данным Укринформа, в Запорожье было слышно по меньшей мере пять взрывов.

Сначала в городе прозвучало два взрыва, после чего включился сигнал воздушной тревоги.

Темы: Запорожьевзрыввоздушная тревога
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