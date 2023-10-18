В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
В Запорожье до и сразу после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы.
Источник: Суспільне Запорожье, Воздушные силы, Укринформ
Дословно: "В Запорожье раздался повторный звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспільного. Оставайтесь в укрытиях".
Детали: В 1:32 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.
В 1:34 Суспільне сообщило о звуке взрыва, а в 1:36 – о повторном звуке взрыва.
Также в 1:34 ВС сообщили о ракетной опасности в Запорожской и Днепропетровской областях, а позже – в Николаевской и Херсонской областях..
Обновлено: В 1:43 и в 1:49 в городе снова прогремели взрывы.
По данным Укринформа, в Запорожье было слышно по меньшей мере пять взрывов.
Сначала в городе прозвучало два взрыва, после чего включился сигнал воздушной тревоги.