Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Запорожье прогремели взрывы – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 18 октября 2023, 01:38
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
Взрыв. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

В Запорожье до и сразу после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы.

Источник: Суспільне Запорожье, Воздушные силы, Укринформ

Дословно: "В Запорожье раздался повторный звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспільного. Оставайтесь в укрытиях".

Реклама:

Детали: В 1:32 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

В 1:34 Суспільне сообщило о звуке взрыва, а в 1:36 – о повторном звуке взрыва.

Также в 1:34 ВС сообщили о ракетной опасности в Запорожской и Днепропетровской областях, а позже – в Николаевской и Херсонской областях..

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: В 1:43 и в 1:49 в городе снова прогремели взрывы.

По данным Укринформа, в Запорожье было слышно по меньшей мере пять взрывов.

Сначала в городе прозвучало два взрыва, после чего включился сигнал воздушной тревоги.

Темы: Запорожьевзрыввоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке

видеоНПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник

Пограничники сбили российский самолет возле Авдеевки

Транзит российского газа через Украину прекратится после 2024 года

Президент Ирана: Израиль перешел красные линии

видеоНакануне боя с Усиком Фьюри едва не проиграл экс-чемпиону UFC

Все новости...
Запорожье
Враг нанес 6 ракетных ударов по Запорожью: попал в многоэтажку, есть погибшие
Россияне ударили ракетой по Запорожскому району
Чиновник военкомата незаконно "мобилизовал" автомобилей на миллионы в Запорожье
Последние новости
19:24
В Лондоне после пропалестинского марша задержали двух женщин
19:09
Россияне вели безуспешные штурмовые действия на нескольких направлениях – Генштаб
19:03
На Мальте обсудили проведение учредительного Глобального саммита мира
18:46
США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке
18:31
В РФ пригрозили конфисковать активы ЕС, если замороженные средства передадут Украине
18:18
видеоВ российской Республике Коми горят резервуары с нефтью
18:08
видеоНПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник
17:53
В Украине уже создано 70 индустриальных парков - Шмыгаль
17:45
Россияне атаковали Херсон из артиллерии, есть пострадавшие
17:29
Греция думает создать морской гуманитарный коридор для Газы - СМИ
Все новости...
Реклама: