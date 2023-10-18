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Росіяни били по Сумщині з мінометів і артилерії

Ольга Глущенко Середа, 18 жовтня 2023, 03:58
Росіяни били по Сумщині з мінометів і артилерії
вибух, фото ілюстративне: getty images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Зафіксовано 41 вибух. Обстрілів зазнали Шалигинська, Краснопільська, Білопільська громади.

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По Шалигинській громаді ворог бив з мінометів, 24 вибухи та артилерії, 2 вибухи.

По Краснопільській громаді здійснено мінометний обстріл, 5 вибухів.

Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії, 10 вибухів.

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Теми: Сумська областьобстрілвибух
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