Росіяни били по Сумщині з мінометів і артилерії
Середа, 18 жовтня 2023, 03:58
Протягом минулого дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Зафіксовано 41 вибух. Обстрілів зазнали Шалигинська, Краснопільська, Білопільська громади.
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По Шалигинській громаді ворог бив з мінометів, 24 вибухи та артилерії, 2 вибухи.
По Краснопільській громаді здійснено мінометний обстріл, 5 вибухів.
Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії, 10 вибухів.
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