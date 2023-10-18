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Россияне били по Сумщине из минометов и артиллерии

Ольга ГлущенкоСреда, 18 октября 2023, 03:58
Россияне били по Сумщине из минометов и артиллерии
взрыв, фото иллюстративное: getty images

В течение прошлого дня россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Зафиксирован 41 взрыв. Обстрелам подверглись Шалигинская, Краснопольская, Белопольская громады.

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По Шалыгинской громаде враг бил из минометов, 24 взрыва и артиллерии, 2 взрыва.

По Краснопольской громаде осуществлен минометный обстрел, 5 взрывов.

Белопольская громада: россияне ударили из артиллерии, 10 взрывов.

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Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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