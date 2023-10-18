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Губернатор каже про 6 збитих безпілотників над Бєлгородською областю

Ольга Глущенко Середа, 18 жовтня 2023, 05:40
Губернатор каже про 6 збитих безпілотників над Бєлгородською областю
БЕЗПІЛОТНИК. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: RIAVRN.RU

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков вранці 18 жовтня заявив, нібито російська ППО збила 6 безпілотників.

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова: "У Бєлгородському районі та Яковлевському міському окрузі системою ППО збито 6 БПЛА літакового типу".

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Деталі: За його словами, "оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі".

Традиційно він повторив, що, за попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає.

Теми: Росіябезпілотники
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