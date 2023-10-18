Губернатор говорит о 6 сбитых беспилотниках над Белгородской областью
Среда, 18 октября 2023, 05:40
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков утром 18 октября заявил, якобы российская ПВО сбила 6 беспилотников.
Источник: Гладков в Telegram
Прямая речь: "В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито 6 БПЛА самолетного типа".
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Детали: По его словам, "оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле".
Традиционно он повторил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.