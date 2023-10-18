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ХАМАС заявив, що готовий звільняти заручників – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 18 жовтня 2023, 09:47
ХАМАС заявив, що готовий звільняти заручників – ЗМІ
Заручниця МІЯ ШЕМ, ФОТО НАДАЛА РОДИНА ДІВЧИНИ ДЛЯ THE JERUSALEM POST

Палестинське угруповання ХАМАС в ході переговорів висловило готовніть звільнити з полону частину заручників.

Джерело: NBC News із посиланням на дипломата, колишнього американського посадовця, високопоставленого західного дипломата та інші джерела

Дослівно NBC: "Після кількох днів напружених переговорів за участю американських, ізраїльських і катарських офіційних осіб, ХАМАС висловив готовність звільнити жінок і дітей, яких він утримує в полоні.

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Але бойовики зазначили, що не утримують всіх заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль 10 днів тому, повідомив дипломат, обізнаний з ходом переговорів, і колишній американський посадовець, поінформований з цього питання". 

Деталі: Колишній американський посадовець повідомив виданню, що частина заручників утримується Палестинським ісламським джихадом, а інші – "випадковими опортуністами з числа жителів Гази". 

ХАМАС намагається "взяти під опіку" всіх полонених,  однак стверджує, що не може цього зробити в умовах постійних бомбардувань.

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Видання говорило зі своїми джерелами незабаром після того, як високопоставлений представник ХАМАСу заявив NBC, що угруповання готове негайно звільнити всіх цивільних заручників – як іноземних, так і ізраїльських – якщо Ізраїль припинить свої повітряні удари по Газі.

Представник ХАМАСу заявив, що заручники можуть бути звільнені протягом години, якщо Ізраїль виконає його умови. Він стверджує, що зараз "немає безпечного місця для їх звільнення".

Водночас дипломат, з яким поговорило видання, наголосив, що переговори про долю заручників тривають "з першого дня". За його словами, у перші дні ХАМАС наполягав на обміні полоненими, але "вони нарешті визнали, що цього не буде".

ХАМАС, як зазначає джерело, наполягає на утриманні в полоні будь-якого військовослужбовця ізраїльської армії, але "схоже, він зрозумів, що цивільні особи повинні бути звільнені без обміну". 

"Обговорення тривають, і останнім часом вони стали більш позитивними, але прориву поки що немає", – наголосив дипломат. 

Колишній американський чиновник сказав, що ХАМАС ще не вирішив, чи звільняти цивільних чоловіків, які є громадянами Ізраїлю, а не власниками подвійних паспортів.

Джерела видання повідомляють, що Ізраїль, який готується до можливого наземного вторгнення в Газу, вперто відмовляється обмінювати полонених на заручників.

Високопоставлений західний дипломат охарактеризував переговори як слабкі: "Очевидно, що між ХАМАС, Катаром та Ізраїлем ведеться діалог, але "переговори" – це, мабуть, перебільшення 

…Це канал (комунікації - ред.). Катар має більше важелів впливу, ніж будь-хто інший, але не так багато, як хотілося б".

Що передувало: 

  • 15 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що підтверджена кількість ізраїльських заручників, які утримуються бойовиками ХАМАС в Газі, становить 126 людей.
  • 16 жовтня Міністерство закордонних справ Ірану заявляє, що ХАМАС потенційно готовий звільнити майже 200 заручників, яких він утримує, якщо Ізраїль припинить повітряні удари по Сектору Гази. Терористичне угрупування не визнало, що робило таку пропозицію.

Теми: Сектор ГазиІзраїльзаручникивійна
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