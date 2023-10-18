ХАМАС заявил, что готов освобождать заложников – СМИ

Палестинская группировка ХАМАС в ходе переговоров выразила готовность освободить из плена часть заложников.

Источник: NBC News со ссылкой на дипломата, бывшего американского чиновника, высокопоставленного западного дипломата и другие источники

Дословно NBC: "После нескольких дней напряженных переговоров с участием американских, израильских и катарских официальных лиц, ХАМАС выразил готовность освободить женщин и детей, которых он удерживает в плену.

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Но боевики отметили, что не удерживают всех заложников, захваченных во время нападения на Израиль 10 дней назад, сообщил дипломат, знакомый с ходом переговоров, и бывший американский чиновник, информированный по этому вопросу".

Детали: Бывший американский чиновник сообщил изданию, что часть заложников удерживается Палестинским исламским джихадом, а другие - "случайными оппортунистами из числа жителей Газы".

ХАМАС пытается "взять под опеку" всех пленных, однако утверждает, что не может этого сделать в условиях постоянных бомбардировок.

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Издание говорило со своими источниками вскоре после того, как высокопоставленный представитель ХАМАСа заявил NBC, что группировка готова немедленно освободить всех гражданских заложников - как иностранных, так и израильских - если Израиль прекратит свои воздушные удары по Газе.

Представитель ХАМАСа заявил, что заложники могут быть освобождены в течение часа, если Израиль выполнит его условия. Он утверждает, что сейчас "нет безопасного места для их освобождения".

В то же время дипломат, с которым поговорило издание, подчеркнул, что переговоры о судьбе заложников продолжаются "с первого дня". По его словам, в первые дни ХАМАС настаивал на обмене пленными, но "они наконец признали, что этого не будет".

ХАМАС, как отмечает источник, настаивает на удержании в плену любого военнослужащего израильской армии, но "похоже, он понял, что гражданские лица должны быть освобождены без обмена".

"Обсуждения продолжаются, и в последнее время они стали более позитивными, но прорыва пока нет", - подчеркнул дипломат.

Бывший американский чиновник сказал, что ХАМАС еще не решил, освобождать ли гражданских мужчин, которые являются гражданами Израиля, а не владельцами двойных паспортов.

Источники издания сообщают, что Израиль, который готовится к возможному наземному вторжению в Газу, упорно отказывается обменивать пленных на заложников.

Высокопоставленный западный дипломат охарактеризовал переговоры как слабые: "Очевидно, что между ХАМАС, Катаром и Израилем ведется диалог, но "переговоры" - это, пожалуй, преувеличение

...Это канал (коммуникации - ред.). Катар имеет больше рычагов влияния, чем кто-либо другой, но не так много, как хотелось бы".

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