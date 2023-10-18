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ХАМАС заявил, что готов освобождать заложников – СМИ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 18 октября 2023, 09:47
ХАМАС заявил, что готов освобождать заложников – СМИ
Заложница МИЯ ШЕМ, ФОТО предоставила семья девушки для THE JERUSALEM POST

Палестинская группировка ХАМАС в ходе переговоров выразила готовность освободить из плена часть заложников.

Источник: NBC News со ссылкой на дипломата, бывшего американского чиновника, высокопоставленного западного дипломата и другие источники

Дословно NBC: "После нескольких дней напряженных переговоров с участием американских, израильских и катарских официальных лиц, ХАМАС выразил готовность освободить женщин и детей, которых он удерживает в плену.

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Но боевики отметили, что не удерживают всех заложников, захваченных во время нападения на Израиль 10 дней назад, сообщил дипломат, знакомый с ходом переговоров, и бывший американский чиновник, информированный по этому вопросу". 

Детали: Бывший американский чиновник сообщил изданию, что часть заложников удерживается Палестинским исламским джихадом, а другие - "случайными оппортунистами из числа жителей Газы". 

ХАМАС пытается "взять под опеку" всех пленных, однако утверждает, что не может этого сделать в условиях постоянных бомбардировок.

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Издание говорило со своими источниками вскоре после того, как высокопоставленный представитель ХАМАСа заявил NBC, что группировка готова немедленно освободить всех гражданских заложников - как иностранных, так и израильских - если Израиль прекратит свои воздушные удары по Газе.

Представитель ХАМАСа заявил, что заложники могут быть освобождены в течение часа, если Израиль выполнит его условия. Он утверждает, что сейчас "нет безопасного места для их освобождения".

В то же время дипломат, с которым поговорило издание, подчеркнул, что переговоры о судьбе заложников продолжаются "с первого дня". По его словам, в первые дни ХАМАС настаивал на обмене пленными, но "они наконец признали, что этого не будет".

ХАМАС, как отмечает источник, настаивает на удержании в плену любого военнослужащего израильской армии, но "похоже, он понял, что гражданские лица должны быть освобождены без обмена". 

"Обсуждения продолжаются, и в последнее время они стали более позитивными, но прорыва пока нет", - подчеркнул дипломат. 

Бывший американский чиновник сказал, что ХАМАС еще не решил, освобождать ли гражданских мужчин, которые являются гражданами Израиля, а не владельцами двойных паспортов.

Источники издания сообщают, что Израиль, который готовится к возможному наземному вторжению в Газу, упорно отказывается обменивать пленных на заложников.

Высокопоставленный западный дипломат охарактеризовал переговоры как слабые: "Очевидно, что между ХАМАС, Катаром и Израилем ведется диалог, но "переговоры" - это, пожалуй, преувеличение 

...Это канал (коммуникации - ред.). Катар имеет больше рычагов влияния, чем кто-либо другой, но не так много, как хотелось бы".

Что предшествовало: 

  • 15 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что подтвержденное количество израильских заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в Газе, составляет 126 человек.
  • 16 октября Министерство иностранных дел Ирана заявляет, что ХАМАС потенциально готов освободить почти 200 заложников, которых он удерживает, если Израиль прекратит воздушные удары по Сектору Газа. Террористическая группировка не признала, что делала такое предложение.

Темы: Сектор ГазаИзраильзаложникивойна
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