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У низці областей лунала тривога через ракетну небезпеку, у Дніпрі та Запоріжжі – звуки вибухів

Тетяна ЛозовенкоСереда, 18 жовтня 2023, 09:53
У низці областей лунала тривога через ракетну небезпеку, у Дніпрі та Запоріжжі – звуки вибухів
ПОВІТРЯНА ТРИВОГА, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

У низці східних та південно-східних областей лунала повітряна тривога через загрозу ракетного удару. У Дніпрі та Запоріжжі пролунали звуки вибухів.

Джерело: Повітряні сили, мапа тривог, Суспільне 

Деталі: Станом на 09:50 тривога оголошена в Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.

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Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку для східних, південно-східних областей.

ЗМІ повідомляють про звуки вибухів у Дніпрі та Запоріжжі.

Оновлено: О 10:00 тривогу скасували у Харківській та Полтавській областях. Близько 10:00 тривогу скасували на Дніпропетровщині.

ВІДЕО ДНЯ

У Запорізькій та Донецькій областях скасували тривогу близько 10:40.

Повітряні сили повідомили про відбій ракетної небезпеки. Водночас активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході залишається. Є загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів.

Теми: повітряна тривогаЗапоріжжяДніпроПовітряні сили ЗСУ
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