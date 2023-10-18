Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У низці областей лунала тривога через ракетну небезпеку, у Дніпрі та Запоріжжі – звуки вибухів

Тетяна ЛозовенкоСереда, 18 жовтня 2023, 09:53
У низці областей лунала тривога через ракетну небезпеку, у Дніпрі та Запоріжжі – звуки вибухів
ПОВІТРЯНА ТРИВОГА, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

У низці східних та південно-східних областей лунала повітряна тривога через загрозу ракетного удару. У Дніпрі та Запоріжжі пролунали звуки вибухів.

Джерело: Повітряні сили, мапа тривог, Суспільне 

Деталі: Станом на 09:50 тривога оголошена в Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Реклама:

Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку для східних, південно-східних областей.

ЗМІ повідомляють про звуки вибухів у Дніпрі та Запоріжжі.

Оновлено: О 10:00 тривогу скасували у Харківській та Полтавській областях. Близько 10:00 тривогу скасували на Дніпропетровщині.

ВІДЕО ДНЯ

У Запорізькій та Донецькій областях скасували тривогу близько 10:40.

Повітряні сили повідомили про відбій ракетної небезпеки. Водночас активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході залишається. Є загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів.

Теми: повітряна тривогаЗапоріжжяДніпроПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
США передали Україні близько 20 ракет ATACMS – NYT
У Дніпрі російські ракети влучили в приватний сектор, є загибла й постраждалі
Британська розвідка, як і ISW, вважає малоймовірним прорив росіян до Куп'янська й Лиману
Літак і 6 гелікоптерів: у Генштабі озвучили втрати російської армії за добу
Останні новини
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
Усі новини...
Реклама: