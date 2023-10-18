У низці областей лунала тривога через ракетну небезпеку, у Дніпрі та Запоріжжі – звуки вибухів
У низці східних та південно-східних областей лунала повітряна тривога через загрозу ракетного удару. У Дніпрі та Запоріжжі пролунали звуки вибухів.
Джерело: Повітряні сили, мапа тривог, Суспільне
Деталі: Станом на 09:50 тривога оголошена в Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.
Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку для східних, південно-східних областей.
ЗМІ повідомляють про звуки вибухів у Дніпрі та Запоріжжі.
Оновлено: О 10:00 тривогу скасували у Харківській та Полтавській областях. Близько 10:00 тривогу скасували на Дніпропетровщині.
У Запорізькій та Донецькій областях скасували тривогу близько 10:40.
Повітряні сили повідомили про відбій ракетної небезпеки. Водночас активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході залишається. Є загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів.