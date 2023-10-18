В ряде областей звучала тревога из-за ракетной опасности, в Днепре и Запорожье - звуки взрывов
В ряде восточных и юго-восточных областей звучила воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара. В Днепре и Запорожье раздались звуки взрывов.
Источник: Воздушные силы, карта тревог, Суспильне
Детали: По состоянию на 09:50 тревога объявлена в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях.
Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности для восточных, юго-восточных областей.
СМИ сообщают о звуках взрывов в Днепре и Запорожье.
Обновлено: В 10:00 тревогу отменили в Харьковской и Полтавской областях. Около 10:00 тревогу отменили на Днепропетровщине.
В Запорожской и Донецкой областях отменили тревогу около 10:40.
Воздушные силы сообщили об отбое ракетной опасности. В то же время активность вражеской тактической авиации на юге и востоке остается. Есть угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов.