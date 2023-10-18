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В ряде областей звучала тревога из-за ракетной опасности, в Днепре и Запорожье - звуки взрывов

Татьяна ЛозовенкоСреда, 18 октября 2023, 09:53
В ряде областей звучала тревога из-за ракетной опасности, в Днепре и Запорожье - звуки взрывов
ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В ряде восточных и юго-восточных областей звучила воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара. В Днепре и Запорожье раздались звуки взрывов.

Источник: Воздушные силы, карта тревог, Суспильне

Детали: По состоянию на 09:50 тревога объявлена в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях.

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Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности для восточных, юго-восточных областей.

СМИ сообщают о звуках взрывов в Днепре и Запорожье.

Обновлено: В 10:00 тревогу отменили в Харьковской и Полтавской областях. Около 10:00 тревогу отменили на Днепропетровщине.

ВИДЕО ДНЯ

В Запорожской и Донецкой областях отменили тревогу около 10:40.

Воздушные силы сообщили об отбое ракетной опасности. В то же время активность вражеской тактической авиации на юге и востоке остается. Есть угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов.

Темы: воздушная тревогаЗапорожьеДнепрВоздушные силы ВСУ
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