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Байден прибув до Ізраїлю

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 18 жовтня 2023, 11:15
Байден прибув до Ізраїлю
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден у середу, 18 жовтня, прибув до Тель-Авіва, розпочинаючи свій візит до Ізраїлю на тлі резонансного ракетного удару по лікарні в Газі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Візит американського президента відбувається на тлі резонансного ракетного удару по лікарні в Газі. Ізраїльська і палестинська сторона звинувачують одне одного в атаці.

Своїм візитом Байден прагне продемонструвати рішучу підтримку Ізраїлю в його зусиллях з ліквідації ХАМАС, а також закликати до пошуку шляхів полегшення гуманітарної кризи в Газі.

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Перед Байденом до Ізраїлю втретє прибув держсекретар Ентоні Блінкен. Його візит стане продовженням багатоденного турне до семи країн Близького Сходу.

Блінкен повернувся до Ізраїлю зі столиці Йорданії Аммана.

Планувалося, що Байден відвідає Йорданію для участі у саміті з королем Абдаллою II, президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі і президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом, щоб обговорити гуманітарну допомогу, але цей саміт був скасований через удар по лікарні в Газі.

Нагадаємо: Раніше у Білому домі заявили, що під час візиту Байден ставитиме "жорсткі питання" на зустрічах з ізраїльськими лідерами, але "як друг".

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Теми: БайденІзраїль
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