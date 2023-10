Байден прибыл в Израиль

Президент США Джо Байден в среду, 18 октября, прибыл в Тель-Авив, начиная свой визит в Израиль на фоне резонансного ракетного удара по больнице в Газе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

BREAKING: US President Joe Biden arrives in Israel.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/fG2MK2o9s6

Реклама: