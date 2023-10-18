Байден прибыл в Израиль
Президент США Джо Байден в среду, 18 октября, прибыл в Тель-Авив, начиная свой визит в Израиль на фоне резонансного ракетного удара по больнице в Газе.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN
BREAKING: US President Joe Biden arrives in Israel.https://t.co/PAiZ4D1jU3
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Детали: Визит американского президента происходит на фоне резонансного ракетного удара по больнице в Газе. Израильская и палестинская сторона обвиняют друг друга в атаке.
Своим визитом Байден стремится продемонстрировать решительную поддержку Израиля в его усилиях по ликвидации ХАМАС, а также призвать к поиску путей облегчения гуманитарного кризиса в Газе.
Перед Байденом в Израиль в третий раз прибыл госсекретарь Энтони Блинкен. Его визит станет продолжением многодневного турне по семи странам Ближнего Востока.
Блинкен вернулся в Израиль из столицы Иордании Аммана.
Планировалось, что Байден посетит Иорданию для участия в саммите с королем Абдаллой II, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, чтобы обсудить гуманитарную помощь, но этот саммит был отменен из-за удара по больнице в Газе.
Напомним: Ранее в Белом доме заявили, что во время визита Байден будет задавать "жесткие вопросы" на встречах с израильскими лидерами, но "как друг".
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