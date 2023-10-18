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У російському Єкатеринбурзі знову горить льодова арена

Ірина БалачукСереда, 18 жовтня 2023, 11:24
У російському Єкатеринбурзі знову горить льодова арена
Фото видання Подъем

У російському місті Єкатеринбурзі виникла велика пожежа на споруджуваній льодовій арені − це вже друге загоряння на цьому об'єкті за останні 2 місяці.

Джерело: ГУ МНС Росії по Свердловській області та російське видання Подъем в Telegram

Дослівно МНС: "Сьогодні о 12:28 надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м. Єкатеринбург, вул. Степана Разіна, спортивний об'єкт, що будується. По прибуттю вогнеборців виявлено, що горить утеплювальний матеріал". 

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фото МНС

Деталі: Повідомляють, що на 5-му технічному поверсі будівлі горить утеплювач на площі 100 кв.м. 

Видання Подъем опублікувало фото і відео з місця події.

У МНС заявили, що інформація про постраждалих не надходила. До гасіння залучили 35 пожежників і 13 одиниць техніки.

Передісторія:

Теми: Росіяпожежа
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