У російському Єкатеринбурзі знову горить льодова арена
У російському місті Єкатеринбурзі виникла велика пожежа на споруджуваній льодовій арені − це вже друге загоряння на цьому об'єкті за останні 2 місяці.
Джерело: ГУ МНС Росії по Свердловській області та російське видання Подъем в Telegram
Дослівно МНС: "Сьогодні о 12:28 надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м. Єкатеринбург, вул. Степана Разіна, спортивний об'єкт, що будується. По прибуттю вогнеборців виявлено, що горить утеплювальний матеріал".
Деталі: Повідомляють, що на 5-му технічному поверсі будівлі горить утеплювач на площі 100 кв.м.
Видання Подъем опублікувало фото і відео з місця події.
У російському Єкатеринбурзі знову велика пожежа на льодовій арені, яка будується. Це вже друге займання за останні 2 місяці. Відео з Telegram-каналу Подъем pic.twitter.com/fZRQ6lsjEi— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 18, 2023ВІДЕО ДНЯ
У МНС заявили, що інформація про постраждалих не надходила. До гасіння залучили 35 пожежників і 13 одиниць техніки.
Передісторія:
- 17 серпня повідомлялося, що у російському Єкатеринбурзі горить споруджувана льодова арена, рятувальники евакуювали 200 людей.