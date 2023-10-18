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В российском Екатеринбурге снова горит ледовая арена

Ирина БалачукСреда, 18 октября 2023, 11:24
В российском Екатеринбурге снова горит ледовая арена
Фото издания Подъем

В российском городе Екатеринбурге возник крупный пожар на строящейся ледовой арене − это уже второе возгорание на этом объекте за последние 2 месяца.

Источник: ГУ МЧС России по Свердловской области и российское издание Подъем в Telegram

Дословно МЧС: "Сегодня в 12:28 поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, строящейся спортивный объект. По прибытию огнеборцев обнаружено, что горит утеплительный материал". 

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фото МЧС

Детали: Сообщается, что на 5-м техническом этаже строящегося здания горит утеплитель на площади 100 кв.м.  

Издание Подъем опубликовало фото и видео с места события.

В МЧС заявили, что информации о пострадавших не поступало. К тушению привлекли 35 пожарных и 13 единиц техники.

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Темы: Росcияпожар
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