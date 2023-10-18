В российском Екатеринбурге снова горит ледовая арена

В российском городе Екатеринбурге возник крупный пожар на строящейся ледовой арене − это уже второе возгорание на этом объекте за последние 2 месяца.

Источник: ГУ МЧС России по Свердловской области и российское издание Подъем в Telegram

Дословно МЧС: "Сегодня в 12:28 поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, строящейся спортивный объект. По прибытию огнеборцев обнаружено, что горит утеплительный материал".

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фото МЧС

Детали: Сообщается, что на 5-м техническом этаже строящегося здания горит утеплитель на площади 100 кв.м.

Издание Подъем опубликовало фото и видео с места события.

У російському Єкатеринбурзі знову велика пожежа на льодовій арені, яка будується. Це вже друге займання за останні 2 місяці. Відео з Telegram-каналу Подъем pic.twitter.com/fZRQ6lsjEi ВИДЕО ДНЯ October 18, 2023

В МЧС заявили, что информации о пострадавших не поступало. К тушению привлекли 35 пожарных и 13 единиц техники.

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