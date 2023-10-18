Росіяни вдарили по Харкову: є проблеми зі світлом, одна поранена

Російські військові вдень 18 жовтня завдали удару по Індрустріальному району Харкова – відомо про одну поранену, спостерігаються проблеми зі світлом в місті.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, Суспільне, Повітряні сили, мер Харкова Ігор Терехов

Пряма мова Синєгубова: "До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів Перебувайте в укриттях".

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Деталі: ЗМІ повідомили про звуки вибухів у Харкові.

На Харківщині оголошена тривога з 11:48. Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння для східних, південно-східних областей.

Оновлено: Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті "є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після "прильоту" почали роботу по стабілізації напруги". За попередньою інформацією, влучання було в Індустріальному районі.

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Синєгубов додав, що тип озброєння, яким завдали удару по Індустріальному району, встановлюється. Є пошкодження електромережі, можливі перебої зі світлом. Фахівці екстрених служб працюють на місці.

Внаслідок обстрілу міста постраждала цивільна жінка 67 років, отримала осколкові поранення, шпиталізована до медичної установи.