Россияне ударили по Харькову: есть проблемы со светом, одна раненая

Российские военные днем 18 октября нанесли удар по Индрустриальному району Харькова - известно об одном раненом, наблюдаются проблемы со светом в городе.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Суспильне, Воздушные силы, мэр Харькова Игорь Терехов

Прямая речь Синегубова: "Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары Находитесь в укрытиях".

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Детали: СМИ сообщили о звуках взрывов в Харькове.

На Харьковщине объявлена тревога с 11:48. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей.

Обновлено: Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе "есть определенные проблемы со светом, но службы сразу после "прилета" начали работу по стабилизации напряжения". По предварительной информации, есть попадание в Индустриальном районе.

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Синегубов добавил, что тип вооружения, которым нанесли удар по Индустриальному району, устанавливается. Есть повреждения электросети, возможны перебои со светом. Специалисты экстренных служб работают на месте.

В результате обстрела города пострадала гражданская женщина 67 лет, получила осколочные ранения, госпитализирована в медицинское учреждение.