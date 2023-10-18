Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по Харькову: есть проблемы со светом, одна раненая

Татьяна ЛозовенкоСреда, 18 октября 2023, 11:56
Россияне ударили по Харькову: есть проблемы со светом, одна раненая
Взрыв, Иллюстративное фото из фейсбука 831-й бригады тактической авиации

Российские военные днем 18 октября нанесли удар по Индрустриальному району Харькова - известно об одном раненом, наблюдаются проблемы со светом в городе.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Суспильне, Воздушные силы, мэр Харькова Игорь Терехов

Прямая речь Синегубова: "Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары Находитесь в укрытиях".

Реклама:

Детали: СМИ сообщили о звуках взрывов в Харькове. 

На Харьковщине объявлена тревога с 11:48. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей.

Обновлено: Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе "есть определенные проблемы со светом, но службы сразу после "прилета" начали работу по стабилизации напряжения". По предварительной информации, есть попадание в Индустриальном районе.

ВИДЕО ДНЯ

Синегубов добавил, что тип вооружения, которым нанесли удар по Индустриальному району, устанавливается. Есть повреждения электросети, возможны перебои со светом. Специалисты экстренных служб работают на месте.

В результате обстрела города пострадала гражданская женщина 67 лет, получила осколочные ранения, госпитализирована в медицинское учреждение.

Темы: Харьковэлектроэнергияобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бывший вице-президент США снялся с президентской гонки

Зеленский: Мировое большинство объединяется вокруг общего видения относительно Украины

Замглавы Нацполиции отстранен до завершения следствия – министр

фото, видеоНепогода в Киеве: возросло количество пострадавших, поврежден самый большой флаг

Эрдоган на пропалестинском митинге сравнил погибших в Газе с жертвами в Украине

США об операции в Газе: Не проводим "красных линий" для Израиля

Все новости...
Харьков
Харьковскую ТЭЦ Павла Фукса передали в управление государству
Мэр Харькова надеется, что подземную школу в городе построят до нового года
В Харькове "прилет" на окраине, пострадал мужчина
Последние новости
02:45
Российские инструкторы готовят операторов БпЛА в Беларуси
01:58
В России заявили, что сбили над Крымом 36 беспилотников
01:35
Враг запустил ударные беспилотники на юге
00:54
Лидер ХАМАСа хочет обменять заложников на заключенных террористов
00:24
В нескольких областях была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
00:10
видеоВозле Евпатории оккупанты пытаются сбить беспилотники
23:34
Бывший вице-президент США снялся с президентской гонки
23:18
Глава МВД Франции просит усилить безопасность на Хэллоуин из-за террористической угрозы
22:38
Израиль прекращает сотрудничество со Starlink после готовности Маска обеспечить связь в Газе
22:28
Премьер Испании поддержал амнистию сепаратистов Каталонии
Все новости...
Реклама: