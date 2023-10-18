Россияне ударили по Харькову: есть проблемы со светом, одна раненая
Российские военные днем 18 октября нанесли удар по Индрустриальному району Харькова - известно об одном раненом, наблюдаются проблемы со светом в городе.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Суспильне, Воздушные силы, мэр Харькова Игорь Терехов
Прямая речь Синегубова: "Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары Находитесь в укрытиях".
Детали: СМИ сообщили о звуках взрывов в Харькове.
На Харьковщине объявлена тревога с 11:48. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей.
Обновлено: Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе "есть определенные проблемы со светом, но службы сразу после "прилета" начали работу по стабилизации напряжения". По предварительной информации, есть попадание в Индустриальном районе.
Синегубов добавил, что тип вооружения, которым нанесли удар по Индустриальному району, устанавливается. Есть повреждения электросети, возможны перебои со светом. Специалисты экстренных служб работают на месте.
В результате обстрела города пострадала гражданская женщина 67 лет, получила осколочные ранения, госпитализирована в медицинское учреждение.