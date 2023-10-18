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У білоруському селі чоловік вивісив прапор України: силовики влаштували облаву

Станіслав ПогоріловСереда, 18 жовтня 2023, 12:06
У білоруському селі чоловік вивісив прапор України: силовики влаштували облаву
Фото: "Беларускі Гаюн"

У селі Сосновий Бір на Гомельщині в Білорусі місцевий мешканець зірвав прапор нинішньої влади та вивісив прапор України, після чого силовики прийшли до населеного пункту з облавою.

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "У ніч з 13 на 14 жовтня мешканець с. Сосновий Бір, що на Гомельщині, зірвав і викинув у смітник червоно-зелений прапор лукашистів.  Замість нього було піднято прапор України".

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Деталі: Повідомляється, що пізніше силовики Лукашенка провели в селищі облаву і затримали місцевого жителя.

У самого чоловіка провели обшук та знайшли національну символіку білорусів, яку влада Лукашенка називає "символікою екстремістської спрямованості". На нього завели кримінальну справу.

Теми: БілорусьУкраїна
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