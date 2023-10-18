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В белорусском селе мужчина вывесил флаг Украины: силовики устроили облаву

Станислав ПогориловСреда, 18 октября 2023, 12:06
В белорусском селе мужчина вывесил флаг Украины: силовики устроили облаву
Фото: "Беларускі Гаюн"

В селе Сосновый Бор на Гомельщине в Беларуси местный житель сорвал флаг нынешней власти и вывесил флаг Украины, после чего силовики пришли в населенный пункт с облавой.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Дословно: "В ночь с 13 на 14 октября житель с. Сосновый Бор, что на Гомельщине, сорвал и выбросил в мусорник красно-зеленый флаг лукашистов.  Вместо него был поднят флаг Украины".

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Детали: Сообщается, что позже силовики Лукашенко провели в поселке облаву и задержали местного жителя.

У самого мужчины провели обыск и нашли национальную символику белорусов, которую власти Лукашенко называют "символикой экстремистской направленности". На него завели уголовное дело.

Темы: БеларусьУкраина
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