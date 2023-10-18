Німеччина надаватиме пріоритет експорту зброї до Ізраїлю — ЗМІ
Середа, 18 жовтня 2023, 12:48
Федеральний уряд Німеччини надаватиме пріоритет експорту зброї до Ізраїлю, комерційні заявки компаній будуть оброблятися і схвалюватися в першу чергу.
Джерело: агентство DPA, публікацію якого наводить Tagesspiegel, передає "Європейська правда"
Деталі: Кілька днів тому стало відомо, що Ізраїль запросив у німецького уряду постачання боєприпасів для бойових кораблів. Крім того, був озвучений запит щодо запасів донорської крові та бронежилетів.
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Що було раніше:
- 10 жовтня стало відомо, що США спрямовують Ізраїлю додаткову військову допомогу, зокрема боєприпаси й перехоплювачі для системи "Залізний купол".
- Після цього міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про наміри передати Ізраїлю два дрони Heron, що є на озброєнні німецьких військово-повітряних сил, про які той просив.