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Німеччина надаватиме пріоритет експорту зброї до Ізраїлю — ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 18 жовтня 2023, 12:48
Німеччина надаватиме пріоритет експорту зброї до Ізраїлю — ЗМІ
Фото: Getty Images

Федеральний уряд Німеччини надаватиме пріоритет експорту зброї до Ізраїлю, комерційні заявки компаній будуть оброблятися і схвалюватися в першу чергу.

Джерело: агентство DPA, публікацію якого наводить Tagesspiegel, передає "Європейська правда"

Деталі: Кілька днів тому стало відомо, що Ізраїль запросив у німецького уряду постачання боєприпасів для бойових кораблів. Крім того, був озвучений запит щодо запасів донорської крові та бронежилетів.

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Теми: НімеччинаІзраїль
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