Германия будет предоставлять приоритет экспорту оружия в Израиль - СМИ
Среда, 18 октября 2023, 12:48
Федеральное правительство Германии будет предоставлять приоритет экспорта оружия в Израиль, коммерческие заявки компаний будут обрабатываться и одобряться в первую очередь.
Источник: агентство DPA, публикацию которого приводит Tagesspiegel, передает "Европейская правда"
Детали: Несколько дней назад стало известно, что Израиль запросил у немецкого правительства поставки боеприпасов для боевых кораблей. Кроме того, был озвучен запрос о запасах донорской крови и бронежилетов.
Реклама:
Что предшествовало:
- 10 октября стало известно, что США направляют Израилю дополнительную военную помощь, в частности боеприпасы и перехватчики для системы "Железный купол".
- После этого министр обороны Германии Борис Писториус объявил о намерениях передать Израилю два дрона Heron, состоящих на вооружении немецких военно-воздушных сил, о которых тот просил.