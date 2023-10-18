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Германия будет предоставлять приоритет экспорту оружия в Израиль - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 18 октября 2023, 12:48
Германия будет предоставлять приоритет экспорту оружия в Израиль - СМИ
Фото: Getty Images

Федеральное правительство Германии будет предоставлять приоритет экспорта оружия в Израиль, коммерческие заявки компаний будут обрабатываться и одобряться в первую очередь.

Источник: агентство DPA, публикацию которого приводит Tagesspiegel, передает "Европейская правда"

Детали: Несколько дней назад стало известно, что Израиль запросил у немецкого правительства поставки боеприпасов для боевых кораблей. Кроме того, был озвучен запрос о запасах донорской крови и бронежилетов.

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Темы: ГерманияИзраиль
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