Германия будет предоставлять приоритет экспорту оружия в Израиль - СМИ

Федеральное правительство Германии будет предоставлять приоритет экспорта оружия в Израиль, коммерческие заявки компаний будут обрабатываться и одобряться в первую очередь.

Источник: агентство DPA, публикацию которого приводит Tagesspiegel, передает "Европейская правда"

Детали: Несколько дней назад стало известно, что Израиль запросил у немецкого правительства поставки боеприпасов для боевых кораблей. Кроме того, был озвучен запрос о запасах донорской крови и бронежилетов.

Реклама:

Что предшествовало: