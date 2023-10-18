Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна прийняла на озброєння три модифікації танка "Leopard"

Олена РощінаСереда, 18 жовтня 2023, 13:01
Україна прийняла на озброєння три модифікації танка Leopard
Leopard 2A6, Getty Images

Міністерство оборони України прийняло на озброєння для Збройних сил України чергові зразки бронетехніки: танки "Leopard" 2А6, "Leopard" 2А5 та "Leopard" 1А5.

Джерело: Міністерство оборони України

Деталі: Міністр оборони України Рустем Умєров підписав накази про прийняття їх на озброєння ЗСУ.

Реклама:

Танки "Leopard" модифікацій 2А6, 2А5 та 1А5 призначені для прориву укріплених позицій противника, знищення вогневих точок, техніки та живої сили ворога, швидкої організації оборонних рубежів.

Дослівно Міноборони: "Ці танки Україна отримала від західних партнерів, і вони ефективно зарекомендували себе в боях.

Тим, що міністерство приймає ці танки на озброєння, ми декларуємо на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: танкиМіноборониЗбройні силизброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
танки
Всі обіцяні Америкою танки Abrams прибули в Україну
У Литві відремонтують пошкоджені на фронті в Україні танки Leopard
Україна отримала від Польщі перші танки Leopard після ремонту
Останні новини
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
Усі новини...
Реклама: