Україна прийняла на озброєння три модифікації танка "Leopard"

Міністерство оборони України прийняло на озброєння для Збройних сил України чергові зразки бронетехніки: танки "Leopard" 2А6, "Leopard" 2А5 та "Leopard" 1А5.

Джерело: Міністерство оборони України

Деталі: Міністр оборони України Рустем Умєров підписав накази про прийняття їх на озброєння ЗСУ.

Реклама:

Танки "Leopard" модифікацій 2А6, 2А5 та 1А5 призначені для прориву укріплених позицій противника, знищення вогневих точок, техніки та живої сили ворога, швидкої організації оборонних рубежів.

Дослівно Міноборони: "Ці танки Україна отримала від західних партнерів, і вони ефективно зарекомендували себе в боях.

Тим, що міністерство приймає ці танки на озброєння, ми декларуємо на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю".