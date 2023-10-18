Украина приняла на вооружение три модификации танков "Leopard"

Министерство обороны Украины приняло на вооружение для Вооруженных сил Украины очередные образцы бронетехники: танки "Leopard" 2А6, "Leopard" 2А5 и "Leopard" 1А5.

Источник: Министерство обороны Украины

Детали: Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал приказы о принятии их на вооружение ВСУ.

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Танки "Leopard" модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций противника, уничтожения огневых точек, техники и живой силы врага, быстрой организации оборонительных рубежей.

Дословно Минобороны: "Эти танки Украина получила от западных партнеров, и они эффективно зарекомендовали себя в боях.

Тем, что министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие".