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Путін: Літаки з "Кинджалами" патрулюватимуть Чорне море

Ірина БалачукСереда, 18 жовтня 2023, 14:05
Путін: Літаки з Кинджалами патрулюватимуть Чорне море
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Російські літаки, обладнані ракетами "Кинджал", будуть на постійній основі патрулювати повітряний простір над Чорним морем.

Джерело: Путін на пресконференції за підсумками візиту до Китаю

Пряма мова Путіна: "За моїм дорученням ВКС Росії починають на постійній основі патрулювання в нейтральній зоні повітряного простору над Чорним морем. Наші літаки МіГ-31 озброєні комплексами "Кинджал"".

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Деталі: Російський диктатор нагадав, що ці системи мають дальність польоту понад 1000 км зі швидкістю 9 Махів.

"Це не погроза, те що я зараз анонсую", − підсумував Путін.

Теми: ПутінЧорне море
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