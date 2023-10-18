Путин: Самолеты с "Кинжалами" будут патрулировать Черное море

Российские самолеты, оборудованные ракетами "Кинжал", будут на постоянной основе патрулировать воздушное пространство над Черным морем.

Источник: Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай

Прямая речь Путина: "По моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами "Кинжал"".

Реклама:

Детали: Российский диктатор напомнил, что эти системы идет дальность полета свыше 1000 км со скоростью 9 Махов.

"Это не угроза, то что я сейчас анонсирую", − подытожил Путин.