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Путин: Самолеты с "Кинжалами" будут патрулировать Черное море

Ирина БалачукСреда, 18 октября 2023, 14:05
Путин: Самолеты с Кинжалами будут патрулировать Черное море
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Российские самолеты, оборудованные ракетами "Кинжал", будут на постоянной основе патрулировать воздушное пространство над Черным морем.

Источник: Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай

Прямая речь Путина: "По моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами "Кинжал"".

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Детали: Российский диктатор напомнил, что эти системы идет дальность полета свыше 1000 км со скоростью 9 Махов.

"Это не угроза, то что я сейчас анонсирую", − подытожил Путин.

Темы: ПутинЧерное море
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