Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін у Китаї з'явився з ядерною валізою

Станіслав ПогоріловСереда, 18 жовтня 2023, 14:06
Путін у Китаї з'явився з ядерною валізою
Володимир Путін, фото: Getty Images

Президента країни-агресора Володимира Путіна після зустрічі з Сі Цзіньпіном у Пекіні зафільмували в оточенні офіцерів, які несли ядерну валізу.

Джерело: Reuters, RIA_Kremlinpool

Деталі: Російську ядерну валізку традиційно носить офіцер ВМФ. Відомий як "Чегет" (названий на честь гори Чегет у Кавказьких горах), цей кейс постійно перебуває поруч із президентом, але рідко потрапляє в кадр.

Реклама:

Видання нагадує, що президент США також має подібну валізу - так званий "nuclear football". Там зберігаються коди, які президент використовує для підтвердження автентичності наказу про запуск ядерних ракет за відсутності у Білому домі.

Теми: Путінядерна зброяКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Колишній віцепрезидент США знявся з президентських перегонів

Зеленський: Світова більшість об’єднується навколо спільного бачення щодо України

Заступника голови Нацполіції відсторонено до завершення слідства – міністр

фото, відеоНегода у Києві: зросла кількість постраждалих, пошкоджено найбільший прапор

Ердоган на пропалестинському мітингу порівняв загиблих у Газі з жертвами війни РФ проти України

США про операцію в Газі: Не проводимо "червоних ліній" для Ізраїлю

Усі новини...
Путін
Путін хоче відвідати Північну Корею: Лавров приїхав "наводити мости"
Путін: Літаки з "Кинджалами" патрулюватимуть Чорне море
Путіну привиділося, що Україна задумується про переговори
Останні новини
02:45
Російські інструктори готують операторів БпЛА у Білорусі
01:58
У Росії заявили, що збили над Кримом 36 безпілотників
01:35
Ворог запустив ударні безпілотники на півдні
00:54
Лідер ХАМАСу хоче обміняти заручників на ув'язнених терористів
00:24
У кількох областях була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
00:10
відеоБіля Євпаторії окупанти намагаються збити безпілотники
23:34
Колишній віцепрезидент США знявся з президентських перегонів
23:18
Глава МВС Франції просить посилити безпеку на Гелловін через терористичну загрозу
22:38
Ізраїль припиняє співпрацю зі Starlink після готовності Маска забезпечити зв’язок у Газі
22:28
Прем'єр Іспанії підтримав амністію сепаратистів Каталонії
Усі новини...
Реклама: