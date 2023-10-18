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Путін у Китаї з'явився з ядерною валізою

Станіслав ПогоріловСереда, 18 жовтня 2023, 14:06
Путін у Китаї з'явився з ядерною валізою
Володимир Путін, фото: Getty Images

Президента країни-агресора Володимира Путіна після зустрічі з Сі Цзіньпіном у Пекіні зафільмували в оточенні офіцерів, які несли ядерну валізу.

Джерело: Reuters, RIA_Kremlinpool

Деталі: Російську ядерну валізку традиційно носить офіцер ВМФ. Відомий як "Чегет" (названий на честь гори Чегет у Кавказьких горах), цей кейс постійно перебуває поруч із президентом, але рідко потрапляє в кадр.

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Видання нагадує, що президент США також має подібну валізу - так званий "nuclear football". Там зберігаються коди, які президент використовує для підтвердження автентичності наказу про запуск ядерних ракет за відсутності у Білому домі.

Теми: Путінядерна зброяКитай
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