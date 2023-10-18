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Путин в Китае появился с ядерным чемоданом

Станислав ПогориловСреда, 18 октября 2023, 14:06
Путин в Китае появился с ядерным чемоданом
Володимир Путін, фото: Getty Images

Президента страны-агрессора Владимира Путина после встречи с Си Цзиньпином в Пекине сняли в окружении офицеров, которые несли ядерный чемодан.

Источник: Reuters, RIA_Kremlinpool

Детали: Российский ядерный чемоданчик традиционно носит офицер ВМФ. Известный как "Чегет" (названный в честь горы Чегет в Кавказских горах), этот кейс постоянно находится рядом с президентом, но редко попадает в кадр.

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Издание напоминает, что президент США также имеет подобный чемодан - так называемый "nuclear football". Там хранятся коды, которые президент использует для подтверждения подлинности приказа о запуске ядерных ракет в отсутствие в Белом доме.

Темы: Путинядерное оружиеКитай
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