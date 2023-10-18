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Росія в районі одного села втратила понад пів сотні одиниць техніки – DeepState

Тетяна ЛозовенкоСереда, 18 жовтня 2023, 15:16
Росія в районі одного села втратила понад пів сотні одиниць техніки – DeepState
Скрін з мапи deepstate

Російські окупанти втратили щонайменше 63 одиниці військової техніки в районі села Красногорівка на Авдіївському напрямку.

Джерело: Telegram-канал Deepstate із посиланням на супутникові знімки 

Дослівно: "Проаналізувавши зміни на супутникових знімках, було зафіксовано втрату більше шести десятків одиниць техніки. Практично вся техніка була знищена в районі Красногорівки (А) та на під'їзді до населеного пункту".

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Деталі: Deepstate наголошує, що важко оцінити втрати ворога у живій силі, однак лише на даній ділянці, за їхніми даними, кількість загиблих окупантів "вимірюється сотнями".

 
DEEPSTATE

Дослівно: "Але є і неприємні новини. Дана атака – це черговий доказ недієздатності тактики броньованих кулаків, коли одна зі сторін концентрує техніку і за рахунок переваги у ній намагається досягнути успіху на полі бою. 

Наші розбиті колони біля Малої Токмачки, Вербового, Роботиного, Старомайорського, Новодонецького та Рівнополя, а також розбиті колони противника біля Вугледара, Новоєгорівки, Макіївки, Андріївки, Мар'їнки, а тепер ще й і Красногорівки (А) та Водяного-Первомайського, є зайвим доказом даної тези".

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Теми: РосіяАвдіївкавійнавтрати у війні
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