Росія в районі одного села втратила понад пів сотні одиниць техніки – DeepState

Російські окупанти втратили щонайменше 63 одиниці військової техніки в районі села Красногорівка на Авдіївському напрямку.

Джерело: Telegram-канал Deepstate із посиланням на супутникові знімки

Дослівно: "Проаналізувавши зміни на супутникових знімках, було зафіксовано втрату більше шести десятків одиниць техніки. Практично вся техніка була знищена в районі Красногорівки (А) та на під'їзді до населеного пункту".

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Деталі: Deepstate наголошує, що важко оцінити втрати ворога у живій силі, однак лише на даній ділянці, за їхніми даними, кількість загиблих окупантів "вимірюється сотнями".

DEEPSTATE

Дослівно: "Але є і неприємні новини. Дана атака – це черговий доказ недієздатності тактики броньованих кулаків, коли одна зі сторін концентрує техніку і за рахунок переваги у ній намагається досягнути успіху на полі бою.

Наші розбиті колони біля Малої Токмачки, Вербового, Роботиного, Старомайорського, Новодонецького та Рівнополя, а також розбиті колони противника біля Вугледара, Новоєгорівки, Макіївки, Андріївки, Мар'їнки, а тепер ще й і Красногорівки (А) та Водяного-Первомайського, є зайвим доказом даної тези".