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Россия в районе одного села потеряла более полусотни единиц техники – DeepState

Татьяна ЛозовенкоСреда, 18 октября 2023, 15:16
Россия в районе одного села потеряла более полусотни единиц техники – DeepState
Скрин с карты deepstate

Российские оккупанты потеряли по меньшей мере 63 единицы военной техники в районе села Красногоровка на Авдеевском направлении.

Источник: Telegram-канал Deepstate со ссылкой на спутниковые снимки 

Дословно: "Проанализировав изменения на спутниковых снимках, было зафиксировано потерю более шести десятков единиц техники. Практически вся техника была уничтожена в районе Красногоровки (А) и на подъезде к населенному пункту".

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Детали: Deestate отмечает, что трудно оценить потери врага в живой силе, однако только на данном участке, по их данным, количество погибших оккупантов "измеряется сотнями".

 
deepstate

Дословно: "Но есть и неприятные новости. Данная атака - это очередное доказательство недееспособности тактики бронированных кулаков, когда одна из сторон концентрирует технику и за счет преимущества в ней пытается достичь успеха на поле боя. 

Наши разбитые колонны у Малой Токмачки, Вербового, Роботино, Старомайорского, Новодонецкого и Ровнополя, а также разбитые колонны противника у Угледара, Новоегоровки, Макеевки, Андреевки, Марьинки, а теперь еще и Красногоровки (А) и Водяного-Первомайского, являются лишним доказательством данного тезиса".

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Темы: РосcияАвдеевкавойнапотери в войне
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