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У Севастополі повідомили про вибухи в районі складів зброї РФ

Тетяна ОлійникСереда, 18 жовтня 2023, 18:25
У Севастополі повідомили про вибухи в районі складів зброї РФ
Вибух у районі селища Сахарна Головка у Севастополі. Фото - Крим.Реалії

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив, що в районі гори Кара-Коба збили ракету, вона начебто здетонувала в полі. 

Джерело: Развожаєв у Telegram, Крим.Реалії, паблік "Крымский ветер", Міноборони РФ

Пряма мова Развожаєва: "У районі Сухарної балки наш флот відбиває атаку повітряних цілей.

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Усі служби приведені у стан бойової готовності. У районі Сахарної Головки – дим, рятувальники вже виїхали на місце. Інформація про пошкодження інфраструктури уточнюється".

Деталі: Місцеві пабліки повідомляють, що сирену у місті оголосили вже після вибуху, також пишуть про дим із району бухти Сухарна балка.

ВІДЕО ДНЯ

Видання Крим.Реалії повідомляє, що в районі вибуху розташовані як мінімум 4 склади з озброєнням, в томму числі і ракетним, армії РФ.

Оновлено: Пізніше Развожаєв повідомив, що, за попередніми даними в районі гори Кара-Коба збили ракету, бойова частина здетонувала на землі в полі. Ніхто з людей не постраждав. Жодного пошкодження інфраструктури, начебто, немає.

Російське Міноборони повідомило про збиття двох ракет. 

Теми: Кримвійна
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