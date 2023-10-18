В Севастополе сообщили о взрывах в районе складов оружия РФ

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил, что в районе горы Кара-Коба сбили ракету, она, по предварительным данным, сдетонировала в поле.

Источник: Развожаев в Telegram, Крым.Реалии, паблик "Крымский ветер", Минобороны РФ

Прямая речь Развожаева: "В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей.

Реклама:

Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной головки – дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждении инфраструктуры уточняется".

Детали: Местные паблики сообщают, что сирена в городе объявили уже после взрыва, также пишут о дыме в районе поселка Сахарная Головка.

ВИДЕО ДНЯ

Крым.Реалии сообщает, что в районе взрыва расположены как минимум 4 склада с вооружением, в том числе и ракетным, армии РФ.

Обновлено: Позднее Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, в районе горы Кара-Коба сбили ракету, боевая часть сдетонировала на земле в поле. Никто из людей не пострадал. Никакого повреждения инфраструктуры нет.

Русское Минобороны сообщило о сбитии двух ракет.