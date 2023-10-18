Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Севастополе сообщили о взрывах в районе складов оружия РФ

Татьяна ОлейникСреда, 18 октября 2023, 18:25
В Севастополе сообщили о взрывах в районе складов оружия РФ
Взрыв в районе поселка Сахарная Головка в Севастополе. Фото - Крым.Реалии

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил, что в районе горы Кара-Коба сбили ракету, она, по предварительным данным, сдетонировала в поле.

Источник: Развожаев в Telegram, Крым.Реалии, паблик "Крымский ветер", Минобороны РФ

Прямая речь Развожаева: "В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей.

Реклама:

Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной головки – дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждении инфраструктуры уточняется".

Детали: Местные паблики сообщают, что сирена в городе объявили уже после взрыва, также пишут о дыме в районе поселка Сахарная Головка.

ВИДЕО ДНЯ

Крым.Реалии сообщает, что в районе взрыва расположены как минимум 4 склада с вооружением, в том числе и ракетным, армии РФ.

Обновлено: Позднее Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, в районе горы Кара-Коба сбили ракету, боевая часть сдетонировала на земле в поле. Никто из людей не пострадал. Никакого повреждения инфраструктуры нет.

Русское Минобороны сообщило о сбитии двух ракет.

Темы: Крымвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке

видеоНПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник

Пограничники сбили российский самолет возле Авдеевки

Транзит российского газа через Украину прекратится после 2024 года

Президент Ирана: Израиль перешел красные линии

видеоНакануне боя с Усиком Фьюри едва не проиграл экс-чемпиону UFC

Все новости...
Крым
Ракета попала по складам с оружием Черноморского флота РФ в Крыму – росСМИ
В Крыму оштрафовали мужчин за песню "Доброго вечора, ми с Украины"
Политика зачистки. Как ордынская Россия захватывает территории
Последние новости
19:24
В Лондоне после пропалестинского марша задержали двух женщин
19:09
Россияне вели безуспешные штурмовые действия на нескольких направлениях – Генштаб
19:03
На Мальте обсудили проведение учредительного Глобального саммита мира
18:46
США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке
18:31
В РФ пригрозили конфисковать активы ЕС, если замороженные средства передадут Украине
18:18
видеоВ российской Республике Коми горят резервуары с нефтью
18:08
видеоНПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник
17:53
В Украине уже создано 70 индустриальных парков - Шмыгаль
17:45
Россияне атаковали Херсон из артиллерии, есть пострадавшие
17:29
Греция думает создать морской гуманитарный коридор для Газы - СМИ
Все новости...
Реклама: