Німеччина намагається зробити більш доступним для українців свій ринок праці

Уряд Німеччини закликав місцеві компанії послабити вимоги до знання німецької мови українськими біженцями та запропонувати їм додаткове навчання.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Уряд сподівається заручитися підтримкою компаній, агентств з працевлаштування та асоціацій, які взяли на себе добровільні зобов'язання, і призначив спеціального представника Федерального агентства з працевлаштування Даніеля Терценбаха для зв'язку з ними.

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Європейські країни не в повній мірі скористалися можливістю заповнити дефіцит робочої сили, спричинений прибуттям українських біженців з минулого року, незважаючи на те, що багато з тих, хто тікає від війни, мають високу освіту або вкрай необхідні навички.

Німецька економіка гостро потребує робочої сили та кваліфікованих працівників, заявив у середу міністр праці Губертус Гайль. "Робота також веде до інтеграції", – зазначив він.

За даними Федерального агентства зайнятості, рівень зайнятості українців у Німеччині наразі становить 19%.

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"Але цього далеко не достатньо", – сказав Гайль.

Виступаючи на тому ж заході, Терценбах сказав, що хоче встановити, які муніципалітети мають найбільше дитячих садків, щоб цілеспрямовано залучати матерів до роботи.

Нові кроки спрямовані на надання допомоги, зокрема, десяткам тисяч українських біженців, які закінчили або збираються закінчити інтеграційні курси, запропоновані німецьким урядом.

Очікується, що після закінчення таких курсів біженці шукатимуть роботу, інакше вони ризикують втратити державну допомогу. Центри зайнятості покликані допомогти знайти потрібних працівників з відповідною кваліфікацією.

З початку російського вторгнення в лютому 2022 року понад мільйон людей з України шукали захисту в Німеччині.

Згідно з урядовими даними, у липні в Німеччині налічувалося близько 196 600 працевлаштованих громадян України, з яких 154 600 працювали за умови сплати внесків на соціальне страхування, а 42 000 були зайняті на низькооплачуваній роботі або на умовах неповного робочого дня.

Станом на вересень у Німеччині налічувалося 205 970 безробітних українців.

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