Германия пытается сделать более доступным для украинцев свой рынок труда

Правительство Германии призвало местные компании ослабить требования к знанию немецкого языка украинскими беженцами и предложить им дополнительное обучение.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Правительство надеется заручиться поддержкой компаний, агентств по трудоустройству и ассоциаций, которые взяли на себя добровольные обязательства, и назначило специального представителя Федерального агентства по трудоустройству Даниэля Терценбаха для связи с ними.

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Европейские страны не в полной мере воспользовались возможностью восполнить дефицит рабочей силы, вызванный прибытием украинских беженцев с прошлого года, несмотря на то, что многие из тех, кто бежит от войны, имеют высокое образование или крайне необходимые навыки.

Немецкая экономика остро нуждается в рабочей силе и квалифицированных работниках, заявил в среду министр труда Губертус Хайль. "Работа также ведет к интеграции", – отметил он.

По данным Федерального агентства занятости, уровень занятости украинцев в Германии сейчас составляет 19%.

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"Но этого далеко не достаточно", – сказал Хайль.

Выступая на том же мероприятии, Терценбах сказал, что хочет установить, какие муниципалитеты имеют больше всего детских садов, чтобы целенаправленно привлекать матерей к работе.

Новые шаги направлены на оказание помощи, в частности, десяткам тысяч украинских беженцев, которые закончили или собираются закончить интеграционные курсы, предложенные немецким правительством.

Ожидается, что после окончания таких курсов беженцы будут искать работу, иначе они рискуют потерять государственную помощь. Центры занятости призваны помочь найти нужных работников с соответствующей квалификацией.

С начала российского вторжения в феврале 2022 года более миллиона человек из Украины искали защиты в Германии.

Согласно правительственным данным, в июле в Германии насчитывалось около 196 600 трудоустроенных граждан Украины, из которых 154 600 работали при условии уплаты взносов на социальное страхование, а 42 000 были заняты на низкооплачиваемой работе или на условиях неполного рабочего дня.

По состоянию на сентябрь в Германии насчитывалось 205 970 безработных украинцев.

Напомним: