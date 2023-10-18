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СБУ показала знищення російських комплексів спостереження

Тетяна ОлійникСереда, 18 жовтня 2023, 19:12
СБУ показала знищення російських комплексів спостереження
Скриншот із відео СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки Україн показали відео, як знищили 5 російських новітніх комплексів відеоспостереження та один РЕБ.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки за допомогою дронів-камікадзе відключили росіянам чотири комплекси "Муром" і один "Пергам".

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Окупанти використовують їх для цілодобового стеження за нашою територією. Ця техніка дозволяла ворогу виявляти українських захисників і коригувати артилерійські удари".

Деталі: Крім того, СБУ знищили комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21", призначений для придушення супутникового зв'язку.

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Теми: СБУвійна
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