СБУ показала уничтожение российских комплексов наблюдения
Среда, 18 октября 2023, 19:12
Киберспециалисты Службы безопасности Украины показали видео, как уничтожили пять российских новейших комплексов видеонаблюдения и один РЭБ.
Источник: СБУ
Дословно: "Спецназначители Департамента кибербезопасности с помощью дронов-камикадзе отключили россиянам четыре комплекса "Муром" и один "Пергам".
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Оккупанты используют их для круглосуточного слежения за нашей территорией. Эта техника позволяла врагу выявлять украинских защитников и корректировать артиллерийские удары.
Детали: Кроме того, СБУ уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21", предназначенный для подавления спутниковой связи.
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