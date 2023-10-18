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СБУ показала уничтожение российских комплексов наблюдения

Татьяна ОлейникСреда, 18 октября 2023, 19:12
СБУ показала уничтожение российских комплексов наблюдения
Скриншот из видео СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины показали видео, как уничтожили пять российских новейших комплексов видеонаблюдения и один РЭБ.

Источник: СБУ

Дословно: "Спецназначители Департамента кибербезопасности с помощью дронов-камикадзе отключили россиянам четыре комплекса "Муром" и один "Пергам".

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Оккупанты используют их для круглосуточного слежения за нашей территорией. Эта техника позволяла врагу выявлять украинских защитников и корректировать артиллерийские удары.

Детали: Кроме того, СБУ уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21", предназначенный для подавления спутниковой связи.

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Темы: СБУвойна
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