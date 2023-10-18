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РФ за добу завдала 11 ракетних та 46 авіаційних ударів – Генштаб

Тетяна ОлійникСереда, 18 жовтня 2023, 20:02
РФ за добу завдала 11 ракетних та 46 авіаційних ударів – Генштаб
Ілюстративне фото - генштаб ЗСУ

Російська армія за добу здійснила 11 ракетних та 46 авіаційних ударів та  понад 30 разів обстріляла з РСЗВ позиції українських військових та населені пункти.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 18 жовтня

Деталі: На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області та ще близько 10 атак біля Надії Луганської області.

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На Лиманському напрямку – 3 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області.

Українські воїни відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області на Бахмутському напрямку.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Авдіївки Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Мар’їнському напрямку ворог вів штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут Силами оборони відбито близько 15 атак ворога.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районі Новомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога східніше Малої Токмачки Запорізької області.

Водночас, сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку.

Дослівно: "Російські окупанти продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права, примусово проживають разом з цивільним населенням в їхніх будинках з метою використання мирних мешканців як "живого щита".

Так, в населеному пункті Токмак Запорізької області військовослужбовців російських окупаційних військ масово розселяють в багатоповерхових будинках, де проживають місцеві жителі.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші захисники знищили російський літак Су-25 та 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня

Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс "Тор", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1М" та 11 артилерійських засобів противника".

Теми: Генштабвійнаобстріл
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