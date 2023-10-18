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РФ за сутки нанесла 11 ракетных и 46 авиационных ударов – Генштаб

Татьяна ОлейникСреда, 18 октября 2023, 20:02
РФ за сутки нанесла 11 ракетных и 46 авиационных ударов – Генштаб
Иллюстративное фото – генштаб ВСУ

Российская армия за сутки осуществила 11 ракетных и 46 авиационных ударов и более 30 раз обстреляла из РСЗО позиции украинских военных и населенные пункты.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 18 октября

Детали: На Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области и еще около 10 атак у Надежды Луганской области.

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На Лиманском направлении – 3 атаки врага в районе Макеевки Луганской области.

Украинские воины отразили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области на Бахмутском направлении.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Авдеевки Донецкой области.

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На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены около 15 атак врага.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районе Новомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили все атаки врага восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

В то же время силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении.

Дословно: "Русские оккупанты продолжают цинично нарушать нормы международного гуманитарного права, принудительно проживают вместе с гражданским населением в их домах с целью использования мирных жителей в качестве "живого щита".

Так, в населенном пункте Токмака Запорожской области военнослужащих российских оккупационных войск массово расселяют в многоэтажных домах, где проживают местные жители.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши защитники уничтожили российский самолет Су-25 и 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс "Тор", радиолокационную станцию "Зоопарк-1М" и 11 артиллерийских средств противника".

Темы: Генштабвойнаобстрел
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