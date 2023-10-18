Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Іспанії випробували 4-денний робочий тиждень: з'явилися результати експерименту

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 18 жовтня 2023, 20:20
В Іспанії випробували 4-денний робочий тиждень: з'явилися результати експерименту
ілюстративне фото, Getty Images

В іспанському місті Валенсія провели експеримент із чотириденним робочим тижнем. Плюсів виявилося більше, ніж мінусів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Деталі: Проєкт скорочення робочого тижня за рахунок державних свят, який тривав у квітні-травні цього року, ініціювала попередня ліва коаліція міської влади. Нині у Валенсії більшість мають права Народна партія та ультраправий Vox.

Реклама:

Згідно зі звітом міської влади Валенсії, сім із десяти учасників експерименту оцінили його позитивно. Вони відзначили, що чотириденний робочий тиждень покращує баланс між роботою та особистим життям, збагачує соціальне життя й корисний для здоров'я.

Дані свідчать про покращення самооцінки стану здоров'я жителів Валенсії, які працювали менше днів на тижні, значне зниження рівня стресу та кращі відчуття втоми, щастя, настрою та особистого задоволення порівняно з тими, хто не отримав вигоди від скорочення робочого часу.

Учасники експерименту використовували звільнений час на спорт і відпочинок – зокрема на культурні та освітні заходи або відвідування парків, садів і природних зон. Крім того, через зменшення інтенсивності руху на дорогах Валенсії в місті покращилась якість повітря.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас в експерименту були й негативні наслідки. Так, частина учасників стала більше курити і вживати алкоголь у додатковий вихідний, у крамницях рівень продажів падав на 20%, а служби невідкладної медичної допомоги були більше навантажені.

Нагадаємо:

Теми: роботаІспанія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
робота
Німеччина намагається зробити більш доступним для українців свій ринок праці
Мінекономіки розрахувало, які спеціальності будуть необхідні в Україні до 2027 року
Rolls-Royce скоротить до 2500 співробітників
Останні новини
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
Усі новини...
Реклама: