Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Іспанії випробували 4-денний робочий тиждень: з'явилися результати експерименту

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 18 жовтня 2023, 20:20
В Іспанії випробували 4-денний робочий тиждень: з'явилися результати експерименту
ілюстративне фото, Getty Images

В іспанському місті Валенсія провели експеримент із чотириденним робочим тижнем. Плюсів виявилося більше, ніж мінусів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Деталі: Проєкт скорочення робочого тижня за рахунок державних свят, який тривав у квітні-травні цього року, ініціювала попередня ліва коаліція міської влади. Нині у Валенсії більшість мають права Народна партія та ультраправий Vox.

Реклама:

Згідно зі звітом міської влади Валенсії, сім із десяти учасників експерименту оцінили його позитивно. Вони відзначили, що чотириденний робочий тиждень покращує баланс між роботою та особистим життям, збагачує соціальне життя й корисний для здоров'я.

Дані свідчать про покращення самооцінки стану здоров'я жителів Валенсії, які працювали менше днів на тижні, значне зниження рівня стресу та кращі відчуття втоми, щастя, настрою та особистого задоволення порівняно з тими, хто не отримав вигоди від скорочення робочого часу.

Учасники експерименту використовували звільнений час на спорт і відпочинок – зокрема на культурні та освітні заходи або відвідування парків, садів і природних зон. Крім того, через зменшення інтенсивності руху на дорогах Валенсії в місті покращилась якість повітря.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас в експерименту були й негативні наслідки. Так, частина учасників стала більше курити і вживати алкоголь у додатковий вихідний, у крамницях рівень продажів падав на 20%, а служби невідкладної медичної допомоги були більше навантажені.

Нагадаємо:

Теми: роботаІспанія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході

відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело

Прикордонники збили російський літак біля Авдіївки

Транзит російського газу Україною припиниться після 2024 року

Президент Ірану: Ізраїль перейшов червоні лінії

відеоНапередодні бою з Усиком Ф'юрі ледь не програв ексчемпіону UFC

Усі новини...
робота
Німеччина намагається зробити більш доступним для українців свій ринок праці
Мінекономіки розрахувало, які спеціальності будуть необхідні в Україні до 2027 року
Rolls-Royce скоротить до 2500 співробітників
Останні новини
19:09
Росіяни вели безуспішні штурмові дії на кількох напрямках – Генштаб
19:03
На Мальті обговорили проведення установчого Глобального саміту миру
18:46
США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході
18:31
У РФ пригрозили конфіскувати активи ЄС, якщо заморожені кошти передадуть Україні
18:18
відеоУ російській Республіці Комі горять резервуари з нафтою
18:08
відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело
17:53
В Україні вже створено 70 індустріальних парків – Шмигаль
17:45
Росіяни атакували Херсон з артилерії, є постраждалі
17:29
Греція думає створити морський гуманітарний коридор для Гази – ЗМІ
17:24
Умєров із Наєвим обговорили готовність дати відсіч ворогам із півночі
Усі новини...
Реклама: