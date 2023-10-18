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В Испании испытали 4-дневную рабочую неделю: появились результаты эксперимента

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 18 октября 2023, 20:20
В Испании испытали 4-дневную рабочую неделю: появились результаты эксперимента
иллюстративное фото, Getty Images

В испанском городе Валенсия провели эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Плюсов оказалось больше, чем минусов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на El Pais

Детали: Проект сокращения рабочей недели за счет государственных праздников, который длился в апреле-мае этого года, инициировала предыдущая левая коалиция городских властей. Сейчас в Валенсии большинство имеют правая Народная партия и ультраправый Vox.

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Согласно отчету городских властей Валенсии, семь из десяти участников эксперимента оценили его положительно. Они отметили, что четырехдневная рабочая неделя улучшает баланс между работой и личной жизнью, обогащает социальную жизнь и полезна для здоровья.

Данные свидетельствуют об улучшении самооценки состояния здоровья жителей Валенсии, которые работали меньше дней в неделе, значительное снижение уровня стресса и лучшие ощущения усталости, счастья, настроения и личного удовлетворения по сравнению с теми, кто не получил выгоды от сокращения рабочего времени.

Участники эксперимента использовали освободившееся время на спорт и отдых – в частности на культурные и образовательные мероприятия или посещение парков, садов и природных зон. Кроме того, из-за уменьшения интенсивности движения на дорогах Валенсии в городе улучшилось качество воздуха.

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В то же время у эксперимента были и негативные последствия. Так, часть участников стала больше курить и употреблять алкоголь в дополнительный выходной, в магазинах уровень продаж падал на 20%, а службы неотложной медицинской помощи были больше нагружены.

Напомним:

Темы: роботаИспания
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