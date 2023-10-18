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У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Софія СередаСереда, 18 жовтня 2023, 21:03
У ВО Свобода розповіли, чим під час війни займається Тягнибок
ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

Під час повномасштабного вторгнення лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок долучився до ЗСУ.

Джерело: заступник голови партії "ВО "Свобода" Андрій Іллєнко в інтерв’ю "Українській правді"

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Пряма мова: "Олег Тягнибок із перших днів знаходиться у складі ЗСУ (до речі, як і його брат). Він знаходиться в структурах, які займаються організацією сил спротиву.

У будь-якому разі він залучений у всі ці процеси. До речі, його син теж служить (у Національній гвардії)".

Теми: СвободаТягнибок
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