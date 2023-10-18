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В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

София СередаСреда, 18 октября 2023, 21:03
В ВО Свобода рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок
ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП

Во время полномасштабного вторжения лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок принял участие в ВСУ.

Источник: заместитель председателя партии "ВО "Свобода" Андрей Ильенко в интервью "Украинской правде"

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Прямая речь: "Олег Тягнибок с первых дней находится в составе ВСУ (кстати, как и его брат). Он находится в структурах, занимающихся организацией сил сопротивления".

Во всяком случае, он вовлечен во все эти процессы. Кстати, его сын тоже служит (в Национальной гвардии)".

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Темы: СвободаТягнибок
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